［２５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 25 March, 2015------------------------------ 0850 日本：２月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1500 日本 中尾ADB総裁会見 -
●海外● ◇指標 21:45 ＮＺ：貿易収支 Feb 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q4 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米耐久財受注（商務省） Feb ◇イベント 00:30 豪中銀金融安定報告 10:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（ロンドン） 17:00 米財務省５年債入札 17:00 米財務省変動利付き２年債入札
◇決算予定
Thursday, 26 March, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1030 日本：１０年利付国債（４月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２年利付国債の第２非価格競争入札結果 - 1600 日本：自民党「財政再建に関する」特命委員会 - ●海外● ◇指標 ◇イベント 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、金融政策と経済見通しに関するパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省７年債入札 ボアオ・アジアフォーラム（２９日まで）
「Asia's New Future: Toward a Community of Common Destiny」
◇決算予定
Friday, 27 March, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：２月実質消費支出（総務省） - 0830 日本：２月完全失業率（総務省） - 0830 日本：２月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本 ２月全国消費者物価指数 - 0830 日本 ３月東京都区部消費者物価指数 - 1000 日本：大塚家具 株主総会 -
●海外● ◇指標 ◇イベント 10:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が「銀行以外の金融セクター：諸問題と規制」で講演 19:45 イエレンＦＲＢ議長、 サンフランシスコ地区連銀主催セミナーで「金融政策」について講演
◇決算予定
Saturday, 28 March, 2015------------------------------
◇指標 ●海外分● ◇イベント ボアオ・アジアフォーラムで習近平国家主席が講演
◇決算予定
Monday, 30 March, 2015------------------------------ 1030 日本：流動性供給入札 - 1500 日本：ニトリホールディングス 決算 -
●海外● ◇指標 ◇イベント 23:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演
◇決算予定
Tuesday, 31 March, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1230 日本：3月国際投資戦略調査 -
●海外● ◇指標 ◇イベント 12:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 14:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルの司会
◇決算予定
Wednesday, 01 April, 2015------------------------------ 0850 日本：３月日銀短観 -
●海外● ◇指標 ◇イベント 12:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルの司会 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネルの司会
◇決算予定
Thursday, 02 April, 2015------------------------------ 0850 日本：３月マネタリーベース（日銀） - 0850 日本：３月日銀短観・企業の物価見通し - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：30年利付国債（4月債）の発行予定額等 - 1030 日本：10年利付国債（4月債）の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：10年利付国債の入札結果 - 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） - 1515 日本：10年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外● ◇指標 ◇イベント 12:30 米ＦＲＢ主催の会議でイエレン議長が開幕のあいさつ 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（３日まで）
コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁が出席
◇決算予定 ◇休場 フィリピン、インド
Friday, 03 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外● ◇指標 ◇イベント ＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）
コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁が出席
◇決算予定
◇休場 米国（株式市場は休場）、英国、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾
Monday, 06 April, 2015------------------------------ ●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）
◇決算予定
◇休場 英国、豪〔イースターマンデー〕、中国、香港〔清明節〕、タイ、台湾
Tuesday, 07 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 12:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３年債入札
◇決算予定
◇休場 香港
Wednesday, 08 April, 2015------------------------------ All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 -
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for March 17-18 meeting)
◇決算予定 08 Apr AMC Q1 2015 Alcoa Inc
Thursday, 09 April, 2015------------------------------ 1400 日本：４月金融経済月報（日銀） - 1500 日本：3月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） -
●海外● ◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札
◇決算予定 ◇休場 フィリピン
Friday, 10 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） -
●海外● ◇指標 ◇イベント 16:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
◇決算予定
Monday, 13 April, 2015------------------------------ All Day 日本：日銀支店長会議 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１６・１７日分） - 0850 日本：３月マネーストック（日銀） - 0850 日本：３月企業物価指数（日銀） - 1500 日本：3月投信概況 -
●海外● ◇指標 ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 タイ Tuesday, 14 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外● ◇指標 ◇イベント オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談
◇決算予定 ◇休場 タイ、インド
Wednesday, 15 April, 2015------------------------------ 1315 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会） -
●海外● ◇指標 ◇イベント ＥＣＢ理事会 ◇決算予定 ◇休場 タイ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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