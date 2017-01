アジア通貨動向（25日）＝総じて下落、米ＣＰＩ受けドルが堅調

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨は総じて軟調。米イン フレ指標がプラスに転じ、最近売り込まれていたドルの下げが一服した。 月末を控えた国内企業のドル需要を背景に、インドネシアルピア がアジア通 貨の下げを主導。マレーシアリンギ も、原油価格の下落を受けて売られている。 ドル指数 は主要通貨バスケットに対し堅調に推移している。先週の米連邦公開 市場委員会(FOMC)を受けて早期利上げ観測が後退し、ドルは売られてきたが、2月 の米消費者物価指数(CPI)が上昇に転じたことで、早期利上げの可能性はまだ残って いるとの見方が浮上した。 一部の市場筋やアナリストはドルが再び下落すると予想している。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「ドルの調整はまだ終わっていない。 ドル指数がFOMC時につけた安値まで下げた場合、アジア通貨はもう少し上昇する可能 性がある」と指摘した。 韓国ウォンは市場に逆行して上昇。月末を控えた輸出業者の決済需要からドルが売ら れた。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.59 119.74 +0.13 Sing dlr 1.3671 1.3664 -0.05 Taiwan dlr 31.299 31.383 +0.27 Korean won 1102.20 1104.60 +0.22 Baht 32.53 32.50 -0.09 Peso 44.78 44.67 -0.25 Rupiah 12940.00 12900.00 -0.31 Rupee 62.29 62.26 -0.04 Ringgit 3.6600 3.6500 -0.27 Yuan 6.2111 6.2053 -0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.59 119.66 +0.05 Sing dlr 1.3671 1.3260 -3.01 Taiwan dlr 31.299 31.718 +1.34 Korean won 1102.20 1099.30 -0.26 Baht 32.53 32.90 +1.14 Peso 44.78 44.72 -0.13 Rupiah 12940.00 12380.00 -4.33 Rupee 62.29 63.03 +1.19 Ringgit 3.6600 3.4965 -4.47 Yuan 6.2111 6.2040 -0.11