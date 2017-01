UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が下落、5年債入札さえず

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.00=2.5074% 前営業日終盤 100*23.00=2.4658% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*21.00=1.9267% 前営業日終盤 101*04.50=1.8731% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.00=1.4145% 前営業日終盤 100*02.25=1.3602% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 99*25.25=0.6063% 前営業日終盤 99*28.25=0.5611% 25日の米金融・債券市場では、国債価格が下落、利回りは上昇した。朝方発表され た耐久財受注が弱い内容だったことから国債相場は当初値上がりしていたものの、午後行 われた5年債入札の引き合いがさえず、その後は売りに押された。 午後終盤の取引で、指標10年債 は13/32安。利回りは1.92% と当初の1.85%から上昇した。 350億ドルの5年債入札 は、応札倍率が2.35倍で、2009年7 月以来 、約5年半ぶりの低水準となった。最高落札利回りは1.387%と、2月の1 .480%から低下した。 間接入札者の落札比率は昨年10月以来の低水準。直接入札者の落札比率は2013 年6月以来の低水準。一方、プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)の 落 札比率は昨年10月以来の高水準だった。 国債利回りは2年ぶりの水準まで低下しており、国債への投資妙味は薄いとの見方が 根強い。また弱い経済指標で米連邦準備理事会(FRB)が6月に利上げするとの見方も 後退している。 翌26日には週内入札の締めくくりとなる290億ドルの7年債の入札が行われるが 、「期間が長めの銘柄への物色や月末買いなどが入札を支える可能性はある」(キャンタ ー・フィッツジェラルドのジャスティン・レデラー氏)という。 7年債 は9/32安。利回りは1.72%と当初の1.65%から上昇し た。 経済指標では、2月の耐久財受注が前月比1.4%減と、市場予想の0.4%増に反 して減少。民間設備投資の先行指標となる、非国防資本財から航空機を除いたコア受注も 1.4%減少し、6カ月連続のマイナスとなった。「成長の鈍化が当初の予想よりもいく 分大きいことを裏付けている」(TD証券のゲンナディ・ゴールドバーグ氏)との声も聞 かれた。 Tボンド先物6月限 は23/32安の164─17/32。 Tノート先物6月限 は9/32安の128─26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.50 (unch)