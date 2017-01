27日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月27日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 暫定予算を閣議決定 0745 閣議・閣議後会見 0830 2月実質消費支出(総務省) 0830 2月完全失業率(総務省) 0830 2月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 2月全国・3月東京都区部消費者物価指数(総務省) 0850 2月商業販売統計(経済産業省) 1000 大塚家具 株主総会 新規上場 sMedio がマザーズに(公開価格2520円) ●海外指標など ◇指標 26日(木) 09:00 ユーロ圏M3(ECB) Feb 09:30 英小売売上高(国立統計局) Feb 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 13:45 米サービス部門PMI速報値(マークイット) Mar 13:45 米総合PMI速報値(マークイット) Mar ◇イベント 08:00 フィリピン:中銀金利発表 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演(フランクフルト) 09:00 台湾:中銀金利発表 Q1 12:00 ドラギECB総裁がイタリア議会の委員会に出席。ECBの政策・構造改革・ユーロ圏の経済成 長などについて発言。 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、金融政策と経済見通しに関するパネルディスカッショ ンに参加 13:00 南ア:中銀金利発表 15:00 メキシコ:中銀金利発表 Mar 17:00 米財務省7年債入札 ボアオ・アジアフォーラム(29日まで) 「Asia's New Future: Toward a Community of Common Destiny」 27日(金) ◇指標 07:00 独輸入物価(連邦統計庁) Feb 12:00 ブラジル:GDP Q4 12:30 米GDP確報値(商務省) Q4 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Mar ◇イベント 10:30 フィッシャー米FRB副議長が「銀行以外の金融セクター:諸問題と規制」で講演 19:45 イエレンFRB議長、 サンフランシスコ地区連銀主催セミナーで「金融政策」について講演