27日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月27日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 暫定予算を閣議決定 0745 閣議・閣議後会見 0830 ２月実質消費支出（総務省） 0830 ２月完全失業率（総務省） 0830 ２月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ２月全国・３月東京都区部消費者物価指数（総務省） 0850 ２月商業販売統計（経済産業省） 1000 大塚家具 株主総会 新規上場 ｓＭｅｄｉｏ がマザーズに（公開価格2520円） ●海外指標など ◇指標 ２６日（木） 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Feb 09:30 英小売売上高（国立統計局） Feb 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演（フランクフルト） 09:00 台湾：中銀金利発表 Q1 12:00 ドラギＥＣＢ総裁がイタリア議会の委員会に出席。ＥＣＢの政策・構造改革・ユーロ圏の経済成 長などについて発言。 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、金融政策と経済見通しに関するパネルディスカッショ ンに参加 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Mar 17:00 米財務省７年債入札 ボアオ・アジアフォーラム（２９日まで） 「Asia's New Future: Toward a Community of Common Destiny」 ２７日（金） ◇指標 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Feb 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q4 12:30 米ＧＤＰ確報値（商務省） Q4 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Mar ◇イベント 10:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が「銀行以外の金融セクター：諸問題と規制」で講演 19:45 イエレンＦＲＢ議長、 サンフランシスコ地区連銀主催セミナーで「金融政策」について講演