アジア通貨動向（26日）＝大半が下落、サウジ主導のイエメン軍事介入などが圧迫

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨は大半が下落。サウジ アラビアなどによるイエメンへの軍事介入に加え、米国の株安でリスク志向が後退した。 韓国ウォン が下落。トレーダーによると、ウォン高抑制のために外為当局 が介入したもよう。 企業のドル需要から、マレーシアリンギ とインドネシアルピア が下 落。 サウジ主導のイエメン軍事介入で、石油の供給に支障が出る恐れがある。原油価格が 上昇し、マレーシアリンギは下落分の一部を取り戻した。マレーシアは石油の純輸出国で 、最近の原油安で同国の経常・財政収支への影響が懸念されていた。 フィリピンでは、中央銀行の会合を控え、フィリピンペソ が軟化した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.98 119.50 +0.44 Sing dlr 1.3693 1.3708 +0.11 Taiwan dlr 31.300 31.401 +0.32 Korean won 1104.90 1100.80 -0.37 Baht 32.58 32.55 -0.09 Peso 44.84 44.76 -0.18 Rupiah 13010.00 12982.00 -0.22 Rupee 62.63 62.33 -0.48 Ringgit 3.6750 3.6660 -0.24 Yuan 6.2145 6.2125 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.98 119.66 +0.57 Sing dlr 1.3693 1.3260 -3.16 Taiwan dlr 31.300 31.718 +1.34 Korean won 1104.90 1099.30 -0.51 Baht 32.58 32.90 +0.98 Peso 44.84 44.72 -0.26 Rupiah 13010.00 12380.00 -4.84 Rupee 62.63 63.03 +0.64 Ringgit 3.6750 3.4965 -4.86 Yuan 6.2145 6.2040 -0.17