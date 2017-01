米金融・債券市場＝利回り上昇、さえない7年債入札が重し

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時50分 99*08.00=2.5843% 前営業日終盤 99*27.00=2.5074% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時48分 100*02.00=1.9929% 前営業日終盤 100*21.00=1.9267% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時49分 99*18.50=1.4628% 前営業日終盤 99*26.00=1.4145% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 99*24.50=0.6181% 前営業日終盤 99*25.25=0.6063% 26日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落し、指標10年債利回りは節目の 2%を突破した。前日の5年債入札に続き、この日実施された290億ドルの7年債入札 もさえない結果となったことが嫌気された。 午後終盤の取引で、指標10年債 は17/32安。利回りは2.00% と、前日の1.92%から上昇した。 Tボンド先物6月限 は2━4/32安の162─13/32。 Tノート先物6月限 は18.50/32安の128─7.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 (+0.25)