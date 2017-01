UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、さえない7年債入札が重し

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*06.50=2.5866% 前営業日終盤 99*27.00=2.5074% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*01.00=1.9964% 前営業日終盤 100*21.00=1.9267% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*18.00=1.4661% 前営業日終盤 99*26.00=1.4145% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*24.50=0.6181% 前営業日終盤 99*25.25=0.6063% 26日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落し、指標10年債利回りは節目の 2%を突破した。前日の5年債入札に続き、この日実施された290億ドルの7年債入札 もさえない結果となったことが嫌気された。 7年債入札では、最高落札利回りが1.792%と、WI(発行前)取引の水準を1 ベーシスポイント(bp)超上回った。応札倍率は2.32倍と、2009年5月以来の 低水準に沈んだ。 7年債入札は過去1年、需要が弱含んでいる。 ジェフリーズのマネーマーケットエコノミスト、トーマス・サイモン氏は「過去11 回の入札のうち、似たようなテールになったのはこれで10回目だ。7年債入札はあまり 堅調ではない状況が続いている」と指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は17/32安。利回りは2.00% と、前日の1.92%から上昇した。 7年債 は11/32安。利回りは1.72%から1.79%に上昇した。 米国債利回りは、先週の連邦公開市場委員会(FOMC)でインフレ、成長見通しが ともに下方修正されたことを受け低下した。 前日午後から始まった売りはこの日も続いたが、利回りは依然、FOMC前の水準を 下回っている。 今年第1・四半期の成長率を知る手掛かりにはならないが、市場は27日に発表され る昨年第4・四半期の米国内総生産(GDP)確報値に注目している。 ただジェフリーズのサイモン氏は「GDPは過去の統計で、来週4月3日に発表され る3月の米雇用統計が注目材料」と指摘している。 Tボンド先物6月限 は2━4/32安の162─13/32。 Tノート先物6月限 は18.50/32安の128─7.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 (+0.25)