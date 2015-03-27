訂正-UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝4本、117億4615万円

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(見出しの合計額121億3287万円を117億4615万円に訂正します) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新生・世界スマート債券ファンド １５０３ ＜愛称：新生・賢人の采配＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：５３億６３３７万円 販売会社：新生銀行 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０３ ＜愛称：メガセレクト１５─０３＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：２５０億円 設定額：６１億１３３７万円 販売会社：百十四銀行 、愛知銀行 、大光銀行 グローバル・ナビゲーター（限定追加型） ＜愛称：ボン・ボヤージュ＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１億８８２６万円 販売会社：ＳＢＩ証券、ソシエテ ジェネラル証券、だいこう証券ビジネス、中銀証 券 あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド＜愛称：てつさん＞ あおぞら投信 設定上限額：５００億円 設定額：８１１４万円 販売会社：ＳＢＩ証券、エース証券
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