〔表〕きょうの投信設定（30日）＝8本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド２０１５─０３ ＜愛称： ジャパン・メジャーズ＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：２５０億円 設定額：── 販売会社：岩手銀行 むさしの・ジャパン・コーポレート・ボンド・セレクション 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１５０億円 設定額：── 販売会社：武蔵野銀行 アセアン真成長株式ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 好配当海外株ファンド（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）＜愛称：さくラップ＞ 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：大山日ノ丸証券、三津井証券、東京都民銀行 新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）＜愛称：さくラップ＞ 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：大山日ノ丸証券、三津井証券、東京都民銀行 新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：大山日ノ丸証券、三津井証券、東京都民銀行 ＤＩＡＭ米国リート・オープン（毎月決算型） ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： マネックス証券