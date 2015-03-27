［２７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 27 March, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：２月実質消費支出（総務省） - 0830 日本：２月完全失業率（総務省） - 0830 日本：２月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本 ２月全国消費者物価指数 - 0830 日本 ３月東京都区部消費者物価指数 - 1000 日本：大塚家具 株主総会 - ●海外● ◇指標 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Feb 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q4 12:30 米ＧＤＰ確報値（商務省） Q4 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Mar
●海外分● ◇イベント 10:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が「銀行以外の金融セクター：諸問題と規制」で講演 19:45 イエレンＦＲＢ議長、 サンフランシスコ地区連銀主催セミナーで「金融政策」について講演
◇決算予定
Saturday, 28 March, 2015------------------------------
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント ボアオ・アジアフォーラムで習近平国家主席が講演
Sunday, 29 March, 2015------------------------------
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定
Monday, 30 March, 2015------------------------------ 1030 日本：流動性供給入札 - 1500 日本：ニトリホールディングス 決算 -
●海外● ◇指標 30Mar 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Mar 30Mar 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Mar 30Mar 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Feb 30Mar 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Feb
●海外分● ◇イベント 23:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演
◇決算予定
Tuesday, 31 March, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1230 日本：3月国際投資戦略調査 -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 12:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 14:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルの司会 19:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演
◇決算予定
Wednesday, 01 April, 2015------------------------------ 0850 日本：３月日銀短観 - ●海外● ◇指標 米自動車販売台数 Mar
●海外分● ◇イベント 12:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルの司会 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネルの司会
◇決算予定
Thursday, 02 April, 2015------------------------------ 0850 日本：３月マネタリーベース（日銀） - 0850 日本：３月日銀短観・企業の物価見通し - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：30年利付国債（4月債）の発行予定額等 - 1030 日本：10年利付国債（4月債）の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：10年利付国債の入札結果 - 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） - 1500 日本：セブン＆アイ・ホールディングス 本決算
1515 日本：10年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 12:30 米ＦＲＢ主催の会議でイエレン議長が開幕のあいさつ 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（３日まで）
コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁が出席
◇決算予定 ◇休場 フィリピン、インド
Friday, 03 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント ＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）
コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁が出席
◇決算予定 ◇休場 米国（株式市場は休場）、英国、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾
Saturday, 04 April, 2015------------------------------
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定
Sunday, 05 April, 2015------------------------------ ●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定
Monday, 06 April, 2015------------------------------ ●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）
◇決算予定 ◇休場 英国、豪〔イースターマンデー〕、中国、香港〔清明節〕、タイ、台湾
Tuesday, 07 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 - ●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 05:30 インド：中銀金利発表 12:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３年債入札
◇決算予定 ◇休場 香港
Wednesday, 08 April, 2015------------------------------ All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for March 17-18 meeting)
◇決算予定 08 Apr AMC Q1 2015 Alcoa Inc
Thursday, 09 April, 2015------------------------------ 1400 日本：４月金融経済月報（日銀） - 1500 日本：3月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 日本：ファーストリテイリング ９―２月期決算 -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Apr
◇決算予定 ◇休場 フィリピン
Friday, 10 April, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） -
●海外● ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
◇決算予定
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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