指標予測＝2月鉱工業生産は前月比-1.8％、反動減で3カ月ぶり低下

[東京 27日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 2月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比1.8%の低下となった。3カ月ぶりの低下と なる見通し。1月に同3.7%の大幅上昇となった反動が出るとみられている。とはいえ 、円安効果もあり、輸出が回復していることなどから生産の基調は底堅く推移するとの見 方が多く、低下は長引かない見通し。 発表は30日午前8時50分。 調査機関からは「2月は輸出が春節に伴う駆け込み後の反動で大幅減となっており、 減産圧力がかかっていたようだ。ただ、前月の輸出大幅増に対しては在庫取り崩しで対応 された面もあったため、生産は輸出ほどの深い落ち込みとはならない見込み」(SMBC 日興証券)との指摘がある。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 -1.8 最大値 0.1 最小値 -2.9 Bank of America -1.8 Barclays Secs JP -0.5 BNP Parbs GB -2.9 Citigroup -2.2 Dai-ichi Life -2.0 Daiwa IR -1.3 Goldman Sachs -2.0 Informa Global -1.5 Japan Rch Inst -0.3 JPMorgan -2.0 Mizuho RI -0.8 MizuhoSecurities -1.5 MRI -2.0 MS MUFG Secs -1.5 MURC -2.8 NLI Research -1.8 Nomura Co Ltd -2.3 Norinchukin 0.1 SCB Rch Inst -1.8 SMBC Nikko Sec -2.0 Sumitomo Asset -0.1