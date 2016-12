アジア通貨動向（27日）＝堅調、米利上げ再開めぐる不透明感が支援

[シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨は、大半がしっかりと なった。米連邦準備理事会(FRB)の利上げ再開時期めぐる不透明感が支援材料となっ た。 韓国ウォン は輸出業者の月末の決済需要から上げが特に目立ち、週間の上 昇率は1.8%と、ほぼ1年ぶりの大きさとなった。 一方、人民元は軟調。人民銀行が基準値を前日よりも元安に設定したことが背景。週 間ベースで1カ月ぶりの下げとなる。 マレーシアリンギ は週間ベースで1.7%上昇した。他の通貨も週間ベース で堅調となり、台湾ドル は0.9%、シンガポールドル は0.8%、イ ンドネシアルピア は0.6%、タイバーツ は0.5%、それぞれ上昇し た。 *0605GMT(日本時間午後3時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.18 119.18 +0.00 Sing dlr 1.3688 1.3708 +0.15 Taiwan dlr 31.262 31.405 +0.46 Korean won 1102.77 1108.00 +0.47 Baht 32.58 32.52 -0.17 Peso 44.81 44.83 +0.04 Rupiah 13040.00 13018.00 -0.17 Rupee 62.60 62.67 +0.11 Ringgit 3.6670 3.6620 -0.14 Yuan 6.2134 6.2124 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.18 119.66 +0.40 Sing dlr 1.3688 1.3260 -3.13 Taiwan dlr 31.262 31.718 +1.46 Korean won 1102.77 1099.30 -0.31 Baht 32.58 32.90 +1.00 Peso 44.81 44.72 -0.20 Rupiah 13040.00 12380.00 -5.06 Rupee 62.60 63.03 +0.69 Ringgit 3.6670 3.4965 -4.65 Yuan 6.2134 6.2040 -0.15