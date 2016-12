米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＲＢ議長講演はややタカ派的との見方

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*08.50=2.5351% 前営業日終盤 98*06.50=2.5866% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 100*11.50=1.9597% 前営業日終盤 100*01.00=1.9964% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 99*23.00=1.4335% 前営業日終盤 99*18.00=1.4661% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*25.75=0.5984% 前営業日終盤 99*24.50=0.6181% 27日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇、利回りは低下した。ショートカ バーや月末の調整買いがみられた。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が午後行っ た講演内容は、年内利上げの可能性をめぐり、ややタカ派的と受け止められ、利回りは一 時的に上昇する場面もみられた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は9/32高。利回りは1.96%と 、前日つけた節目の2%から低下した。 イエレン議長は、インフレが2%目標に到達するまで利上げを見送るのは賢明でない との見方を示し「市場ではややタカ派的と受け止められた」(クレディアグリコルのダニ エル・ムロランド氏)。 朝方発表された昨年第4・四半期の国内総生産(GDP)確報値は、年率換算で前期 比2.2%増となり、改定値と変わらず。市場では2.4%増への上方修正が見込まれて いた。GDP統計を受け相場は値上がりした。 来週は4月3日の聖金曜日に発表される3月の米雇用統計が注目材料とみなされてい る。 Tボンド先物6月限 は2ポイント高の164─13/32。 Tノート先物6月限 は14.50/32高の128─22/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -16.25 (-0.50)