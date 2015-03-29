UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が増加

(内容を追加しました) ［２７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（３月２４日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額が 増加した。ユーロの売り越しは過去最高水準になった。 ドル買い越し額（ＣＦＴＣ発表に基づきロイターが計算）は４３９億１０００万ドル 。前週は３８５億９０００万ドルだった。前週はドル買い越し額が１２週ぶりに４００億 ドルを下回っていた。 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の量的緩和プログラム開始の影響で、ユーロの売り越しは過 去最高水準の２２万０９６３枚。前週は１９万３７７４枚。 ＣＦＴＣ発表のＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 24Mar2015 week Prior week Long 39,156 44,496 Short 85,061 92,550 Net -45,905 -48,054 ユーロ 24Mar2015 week Prior week Long 50,148 56,329 Short 271,111 250,103 Net -220,963 -193,774 ポンド 24Mar2015 week Prior week Long 35,938 47,155 Short 74,495 85,006 Net -38,557 -37,851 スイスフラン 24Mar2015 week Prior week Long 12,604 18,129 Short 16,559 15,894 Net -3,955 2,235 カナダドル 24Mar2015 week Prior week Long 19,193 21,001 Short 51,849 53,823 Net -32,656 -32,822 豪ドル 24Mar2015 week Prior week Long 52,079 63,046 Short 80,447 91,853 Net -28,368 -28,807 メキシコペソ 24Mar2015 week Prior week Long 35,044 23,702 Short 76,144 79,641 Net -41,100 -55,939 ニュージーランドドル 24Mar2015 week Prior week Long 12,149 13,117 Short 13,015 14,258 Net -866 -1,141 ＊詳細は以下をご覧ください。 here