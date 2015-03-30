31日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月３１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 長谷川経済同友会代表幹事会見 1400 2月住宅着工 1530 斉藤ＪＰＸ・ＣＥＯ会見 東証１部指定 ミクニ 東証２部から 東証１部指定 ソディック 東証２部から ●海外指標など ３月３０日（月） ◇指標 30Mar 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Mar 30Mar 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Mar 30Mar 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Feb 30Mar 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Feb ●海外分● ◇イベント 23:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 ３月３１日（火） ◇指標 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Feb 06:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Feb 07:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Mar 08:30 英ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q4 08:30 英経常収支（国立統計局） Q4 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Feb 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jan 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Mar 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Mar ●海外分● ◇イベント 12:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 14:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルの司会 19:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演