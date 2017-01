アジア通貨動向（30日）＝軟調、米利上げ観測でドル高傾向変わらず

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨は大半が軟調。米連邦準備理事 会(FRB)のイエレン議長は引き締めを急がない姿勢を再度示したが、年内に利上げを 始めると市場はみている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査担当者は「FRBは年内に利上げを開始 し、アジアなどの他の諸国は緩和政策を続ける。そのため買われ過ぎの兆候があるが、ド ル高傾向に変わりはないということだ」と述べた。 マレーシアリンギ は1週間ぶり安値。原油安が経常・財政収支に悪影響を与 えるとの懸念が再び高まった。日々の値決めに絡むドル需要も圧迫要因だった。 シンガポールドル は、マクロ系ファンドや銀行間での投機筋の売りで1週間 ぶり安値をつけた。 韓国ウォン はオフショアファンドの売りで軟化。月末の決済需要で輸出筋 が安値買いを入れ、下値を支えた。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.19 119.11 -0.07 Sing dlr 1.3740 1.3695 -0.33 Taiwan dlr 31.280 31.375 +0.30 Korean won 1104.70 1103.30 -0.13 Baht 32.58 32.59 +0.03 Peso 44.80 44.76 -0.09 Rupiah 13060.00 13060.00 +0.00 Rupee 62.60 62.42 -0.30 Ringgit 3.7125 3.6850 -0.74 Yuan 6.2128 6.2167 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.19 119.66 +0.39 Sing dlr 1.3740 1.3260 -3.49 Taiwan dlr 31.280 31.718 +1.40 Korean won 1104.70 1099.30 -0.49 Baht 32.58 32.90 +0.98 Peso 44.80 44.72 -0.18 Rupiah 13060.00 12380.00 -5.21 Rupee 62.60 63.03 +0.69 Ringgit 3.7125 3.4965 -5.82 Yuan 6.2128 6.2040 -0.14