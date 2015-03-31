1日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ３月日銀短観 1400 ３月・２０１４年度国内新車販売 1500 日本郵政グループ中期経営計画 1500 全銀協会長会見 1500 ３月財政資金対民間収支 1530 ２月末税収実績 新規上場 マクニカ・富士エレホールディングス が東証１部に 新規上場 ＧＭＯクリックホールディングス がジャスダックに ●海外指標など ３１日（火） ◇指標 08:30 英ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q4 08:30 英経常収支（国立統計局） Q4 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Feb 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jan 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Mar 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Mar ◇イベント 12:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 14:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルの司会 19:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 20:00 ルー米財務長官が講演 ４月１日（水） ◇指標 米自動車販売台数 Mar 23:00 韓国：ＣＰＩ Mar 00:00 韓国：貿易収支 Mar 00:30 豪住宅着工許可件数 Feb 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Mar 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Mar 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Mar 10:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar 14:00 米建設支出（商務省） Feb 18:00 ブラジル：貿易収支 Mar ◇イベント 14:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネルの司会 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし）