UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝21本、811億0147万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 女性活躍応援ファンド＜愛称：椿＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：２億１４４６万円 販売会社：いよぎん証券、伊予銀行 ワールド優先証券ファンド２０１５０３（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君ＮＥＸＴ２０１５０３＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：７億０９６４万円 販売会社：中京銀行 先進国高利回り社債ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─０３／（為替ヘッジなし）２０１５─０３ （為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５─０３ 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円かつ合計で６００億円 設定額：（合計）６１億３２３８万円 （為替ヘッジあり）１８億０１６９万円／（為替ヘッジなし）５億９３１９万円 （為替ヘッジなし・早期償還条項付） ３７億３７５０万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 外貨建てニッポン社債ファンド２０１５─０１ （為替ヘッジあり／限定追加型）／（為替ヘッジなし／限定追加型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各３００億円 設定額：為替ヘッジあり５億３４２０万円／為替ヘッジなし８８２９万円 販売会社： 愛媛銀行 、商工組合中央金庫 パインブリッジ米国優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─０３（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし） ＜愛称：マンハッタン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）３０億０１７５万円／（為替ヘッジなし）１２億０１３８万円 販売会社：北洋銀行 パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１５─０３ ＜愛称：グッド・セブン・プラスＩＩＩ＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：６１億５４０８万円 販売会社： 福岡銀行、熊本銀行、親和銀行、ふくおか証券 パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１５─０３ ＜愛称：グッド・ワールド １５─０３＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：２８億１０８４万円 販売会社：武蔵野銀行 、香川銀行 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─０３／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５─０３ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：為替ヘッジあり６００億円／為替ヘッジなし３００億円かつ合計で６００億円 設定額：（為替ヘッジあり）２０２億５８５８万円／（為替ヘッジなし）１３７億１６５６万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 りそな 米国優先リート証券ファンド２０１５─０３＜愛称：イールド・スターＩＩＩ＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：５００億円 設定額：６４億９４９０万円 販売会社：近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 みずほラップファンド（堅実型コース）／（安定成長型コース）／（成長型コース） 新光投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：（合計）１９６億８３３４万円 （堅実型コース）５５億３５０８万円／（安定成長型コース）９７億２４７８万円／（成長型コース） ４４億２３４８万円 販売会社：みずほ証券 ＤＣニッセイ外国株式インデックス ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：日本生命保険 ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト１１ Ｖｅｒ４─ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２５００万円（自己設定） 設定額：２５００万円 販売会社：大和証券 ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト１２ Ｖｅｒ２─ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２５００万円（自己設定） 設定額：２５００万円 販売会社：大和証券 ダイワ日本株式ベア・ファンド─ベアシフト１１ Ｖｅｒ２─ 大和証券投資信託委託 設定上限額：５０００万円（自己設定） 設定額：５０００万円 販売会社：大和証券