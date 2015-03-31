UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝続伸、中国は7年ぶり高値更新

(内容を追加しました) ［上海 ３１日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 3790.8113 4.2431高 4438.3億元（上海Ａ株） ０２５０ＧＭＴ 3815.5372 28.9690高 531.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 3822.9873 36.4191高 前営業日終値 3786.5682 95.4726高 531.7億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 24971.61 116.49高 ０２５０ＧＭＴ 24995.55 140.43高 寄り付き 25113.20 258.08高 前営業日終値 24855.12 368.92高 中国株式市場は続伸し、７年ぶり高値を更新した。不動産市場の支援に中国当局が規 制の緩和を発表したことが好感され、不動産株や銀行株が上昇した。 上海総合指数 は４．２４３１ポイント（０．１１％）高の３７９０．８１１ ３。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２０．４３８ポイン ト（０．５０％）高の４１０８．６１６。 中国人民銀行（中央銀行）は３０日の取引終了後、２軒目の住宅購入時の最低頭金比 率をこれまでの６０％から４０％に引き下げることを発表。財政省も住宅売却に関する税 制の緩和を発表した。 滬深３００指数の不動産株指数 は０．７％高。住宅関連規制の緩和観測 が広がり、３０日は７．３％上昇していた。 中国の銀行株が急騰。健全な不動産市場は金融機関の利益率を高め、不良債権の拡大 リスクが後退するとの見方が背景にある。 香港も続伸。ハンセン指数 は１１６．４９ポイント（０．４７％）高の２万４ ９７１．６１。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１８３．５１ポイント（１．４９％ ）高の１万２４９０．０７。