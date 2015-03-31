〔表〕きょうの投信設定（1日）＝21本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村世界ＲＥＩＴファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 世界好配当株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村米国国債部分ラダーファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ノムラ新興国株ファンズ Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村外国債券アクティブファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村豪州債券ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村外国株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 野村証券、野村信託銀行 ハイ・イールド ボンド オープン Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 野村証券、野村信託銀行 野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ノムラスマートプレミアム（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 成功報酬あり販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 野村証券、野村信託銀行