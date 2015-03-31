TABLE-Kenedix Retail Reat -11 MTH forecast

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Mar 31 (Reuters) Kenedix Retail Reat Corporation EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
11 months and 28 days 11 months and 28 days
Sep 30, 2015 Sep 30, 2015
LATEST PRIOR
FORECAST FORECAST
Revenues 4.86 4.39
Operating 2.33 2.14
Recurring 1.88 1.72
Net 1.86 1.71
Div 7,127 yen 6,542 yen
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