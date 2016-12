アジア通貨動向（31日）＝底堅く推移、月間では大半が下落

[シンガポール 31日 ロイター] - 31日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が底堅く推移した。ただ、月間、四半期間ではほぼ全面安となった。米国の政策金 利が今年後半に引き上げられるとの観測がドル買いにつながった。 台湾ドル は輸出企業の年度末需要を受けて上昇。1ドル=31.300台湾 ドルの水準を下回ると買いが出やすくなるという。 フィリピンペソ は、休暇を前に海外からの送金が増えるとの見方から上昇 した。 半面、マレーシアリンギ は軟調。米ドルに対する下落率は3月単月で2.9 %、第1・四半期で5.8%だった。原油安や格下げの懸念が背景。 インドルピー は1.3%安。4日の緊急利下げが引き続き売り材料視されて いる。 インドネシアルピア は1.3%安。 シンガポールドル は今月、1.0%下落した。9カ月連続の下落で、1981 年統計開始以来の長さとなる。 ウォン も今月1.0%下落。利下げが売り材料となった。 タイバーツ は0.6%安。月間では1.1%高。 *0630GMT(日本時間午後3時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.11 120.08 -0.02 Sing dlr 1.3753 1.3762 +0.07 Taiwan dlr 31.289 31.380 +0.29 Korean won 1108.62 1104.90 -0.34 Baht 32.52 32.55 +0.09 Peso 44.71 44.80 +0.20 Rupiah 13085.00 13070.00 -0.11 Rupee 62.61 62.67 +0.09 Ringgit 3.7115 3.7110 -0.01 Yuan 6.2018 6.2077 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.11 119.66 -0.38 Sing dlr 1.3753 1.3260 -3.58 Taiwan dlr 31.289 31.718 +1.37 Korean won 1108.62 1099.30 -0.84 Baht 32.52 32.90 +1.17 Peso 44.71 44.72 +0.02 Rupiah 13085.00 12380.00 -5.39 Rupee 62.61 63.03 +0.67 Ringgit 3.7115 3.4965 -5.79 Yuan 6.2018 6.2040 +0.04