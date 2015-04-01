2日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 衆院憲法審査会 政労使会議 自民財政再建特命委員会 0850 ３月マネタリーベース（日銀） 0850 ３月日銀短観・企業の物価見通し 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債（４月債）の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1330 ４―６月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1630 産業競争力会議 1700 菅原財務副大臣会見 1710 経済の好循環実現に向けた政労使会議 ●決算 セブン＆アイ・ホールディングス本決算 ●海外指標など ４月１日（水） ◇指標 米自動車販売台数 Mar 23:00 韓国：ＣＰＩ Mar 00:00 韓国：貿易収支 Mar 00:30 豪住宅着工許可件数 Feb 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Mar 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Mar 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Mar 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar 14:00 米建設支出（商務省） Feb 18:00 ブラジル：貿易収支 Mar ◇イベント 14:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネルの司会 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） ◇決算予定 01 Apr BMO Q2 2015 Monsanto Co MON ４月２日（木） ◇指標 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Feb 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米貿易収支（商務省） Feb 14:00 米製造業新規受注（商務省） Feb 14:00 米耐久財受注改定値（商務省） Feb ◇イベント 12:40 米ＦＲＢ主催の会議でイエレン議長が開幕のあいさつ（事前原稿あり。質疑応答なし。金融政策 には言及しない見通し） 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 19:45 ブレイナード米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengt hening Families, Communities & the Economy」（３日まで）で講演 ◇決算予定 02 Apr AMC Q2 2015 Micron Technology Inc