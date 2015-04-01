UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝21本、2100万円

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(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村世界ＲＥＩＴファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 世界好配当株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村米国国債部分ラダーファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ノムラ新興国株ファンズ Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村外国債券アクティブファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村豪州債券ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円 設定額：各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村外国株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： 野村証券、野村信託銀行 ハイ・イールド ボンド オープン Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： 野村証券、野村信託銀行 野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ノムラスマートプレミアム（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 成功報酬あり販売会社：野村証券、野村信託銀行 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： 野村証券、野村信託銀行
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