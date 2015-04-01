［１日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをダブルクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります 指標名 単位 期間 実績値 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 経常収支 bln Q4 -113.5 -98.9 -100.3 ＧＤＰ速報値 % Q4 +2.6 5.0 ＧＤＰ改定値 % Q4 +2.2 2.6 ＧＤＰ確定値 % Q4 +2.2 2.2 ＣＰＩ % Feb +0.2 -0.7 ＣＰＩコア % Feb +0.2 0.2 ＰＰＩ % Mar -0.5 コアＰＣＥ価格 % Feb +0.1 0.1 景気先行指数 % Feb 0.2 0.2 個人所得 % Feb +0.4 +0.4 0.3 失業率 % Mar 5.5 非農業部門雇用 k per Mar 295 s 住宅着工 m Feb 0.897 1.081 1.065 住宅着工許可 m Feb 1.092 1.060 鉱工業生産 % Feb +0.1 -0.3 0.2 耐久財受注 % Feb -1.4 +2.0 2.8 貿易収支 bln Feb -41.8 財政収支 bln Mar -192.0 消費者信用 bln Feb 11.56 小売売上高 % Mar -0.6 企業在庫 % Feb 0.0 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。