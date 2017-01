アジア通貨動向（1日）＝上昇、円高や堅調な中国ＰＭＩ受け

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア新興国通貨は上昇。円につれ高 となった韓国ウォンが相場をけん引している。また、中国国家統計局が発表した3月の製 造業購買担当者景気指数(PMI)が予想外に上昇し、中国経済減速に対する懸念がやや 和らいだ。 オフショアファンド勢がウォン に買いを入れた。円高で韓国の輸出業者が 日本のライバル社に対して競争力が弱まるのではないかとの懸念が後退した。 3月の韓国貿易黒字額が前月よりも拡大したことを受けてウォンが上昇する一方、1 ドル=1100ウォンを割り込むウォン高を防ごうとする当局の為替介入に対する警戒も 強まっている。投資家はまた、追加利下げがあるのではないかとの見方から一段のウォン 買いをためらっている。 台湾ドル もつれ高。域外から資金が流入している。 マレーシアリンギ が上昇。1ドル=3.7000リンギ、3.6900リン ギを割り込み、ストップロスのドル売りが膨らんだ。 シンガポールドル はショートカバーで上昇。 インドネシアルピア が上昇。3月のインフレ率がやや上昇し、利下げ観測が 後退した。トレーダーによると、中銀もルピア買い介入を実施しているもようだ。ただ、 国内の輸入業者がドルに押し目買いを入れており、ルピアの上値は抑制されているという 。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.62 120.15 +0.44 Sing dlr 1.3660 1.3723 +0.46 Taiwan dlr 31.274 31.401 +0.41 Korean won 1102.00 1109.50 +0.68 Baht 32.50 32.54 +0.11 Peso 44.61 44.70 +0.20 Rupiah 13008.00 13070.00 +0.48 *Rupee 62.50 62.50 +0.00 Ringgit 3.6810 3.7035 +0.61 Yuan 6.1959 6.1996 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.62 119.66 +0.03 Sing dlr 1.3660 1.3260 -2.93 Taiwan dlr 31.274 31.718 +1.42 Korean won 1102.00 1099.30 -0.25 Baht 32.50 32.90 +1.23 Peso 44.61 44.72 +0.25 Rupiah 13008.00 12380.00 -4.83 Rupee 62.50 63.03 +0.86 Ringgit 3.6810 3.4965 -5.01 Yuan 6.1959 6.2040 +0.13 *インドの外為市場は祝日のため休場。