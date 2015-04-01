〔表〕3月の米自動車販売台数、前年比0.6％増　年率1715万台

［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した３月の米自動車販売は前年同 月比０．６％増加し、季節調整済みの年率換算で１７１５万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 15年3月 14年3月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,545,802 1,537,288 0.6 乗用車 730,723 763,170 -4.3 小型トラック 815,079 774,118 5.3 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 15年3月 14年3月 前年同月比（％） ──────────────────────────────────────── 1 General Motors 249,875 256,047 -2.4 2 Ford Motor 235,929 244,167 -3.4 3 Toyota Motor＊ 225,959 215,348 4.9 4 Fiat Chrysler 197,261 193,915 1.73 5 Nissan＊＊ 145,085 149,136 -2.7 6 Honda Motor Co＊＊＊ 126,293 133,318 -5.3 7 Hyundai 75,019 67,005 12.0 8 Kia 58,771 54,777 7.3 9 Subaru 49,111 44,479 10.4 10 BMW 40,139 35,762 12.2 11 Mercedes/Smart 32,883 30,091 9.3 12 Mazda Motor Co 32,123 34,903 -8.0 13 Volkswagen 30,025 36,717 -18.2 14 Audi 17,102 14,246 20.0 15 Mitsubishi 9,764 8,996 8.5 16 Jaguar Land Rover 8,438 6,215 35.8 17 Volvo 5,916 5,915 0.0 18 Porsche 4,291 3,808 12.7 ──────────────────────────────────────── 合計 1,543,984 1,534,845 0.6 ＊レクサスの販売台数も含む ＊＊インフィニティ部門の販売台数も含む ＊＊＊アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）