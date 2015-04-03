再送-3日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を修正しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0930 産業競争力会議・改革２０２０ＷＧ 0955 閣議、閣議後大臣会見 1015 まち・ひと・しごと創生本部会合 ●海外指標など ４月２日（木） ◇指標 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Feb 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米貿易収支（商務省） Feb 14:00 米製造業新規受注（商務省） Feb 14:00 米耐久財受注改定値（商務省） Feb ◇イベント 12:40 米ＦＲＢ主催の会議でイエレン議長が開幕のあいさつ ＊イエレン議長のあいさつは事前原稿あり。質疑応答なし。金融政策には言及しない見通し。 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 19:45 ブレイナード米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengt hening Families, Communities & the Economy」（３日まで）で講演 ◇決算予定 02 Apr AMC Q2 2015 Micron Technology Inc ◇休場 フィリピン、インド ４月３日（金） ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Mar 12:30 米雇用統計（労働省） Mar ◇イベント 12:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & I deas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）であいさつ 事前原稿あり、Ｑ＆Ａなし 16:30 ブラード・セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）であいさつ 事前原稿なし、Ｑ＆Ａなし ◇休場 米国（株式市場が休場、債券は短縮取引）、英国、独、仏、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィ リピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾