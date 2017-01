再送-3日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を修正しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0930 産業競争力会議・改革2020WG 0955 閣議、閣議後大臣会見 1015 まち・ひと・しごと創生本部会合 ●海外指標など 4月2日(木) ◇指標 00:30 豪貿易収支(連邦統計局) Feb 11:30 米企業人員削減数(チャレンジャー社) Mar 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米貿易収支(商務省) Feb 14:00 米製造業新規受注(商務省) Feb 14:00 米耐久財受注改定値(商務省) Feb ◇イベント 12:40 米FRB主催の会議でイエレン議長が開幕のあいさつ *イエレン議長のあいさつは事前原稿あり。質疑応答なし。金融政策には言及しない見通し。 15:00 米財務省3・10・30年債入札条件 19:45 ブレイナード米FRB理事がFRB主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengt hening Families, Communities & the Economy」(3日まで)で講演 ◇決算予定 02 Apr AMC Q2 2015 Micron Technology Inc ◇休場 フィリピン、インド 4月3日(金) ◇指標 01:45 中国サービス部門PMI(HSBC) Mar 12:30 米雇用統計(労働省) Mar ◇イベント 12:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がFRB主催の会議「Economic Mobility: Research & I deas on Strengthening Families, Communities & the Economy」(最終日)であいさつ 事前原稿あり、Q&Aなし 16:30 ブラード・セントルイス地区連銀総裁がFRB主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」(最終日)であいさつ 事前原稿なし、Q&Aなし ◇休場 米国(株式市場が休場、債券は短縮取引)、英国、独、仏、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィ リピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾