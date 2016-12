アジア通貨動向（2日）＝上昇、ＡＤＰ全米雇用報告受け米ドル軟調

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、新興国通貨が上 昇。前日に発表された3月の米ADP民間雇用者数が昨年1月以来の低い伸びとなるなど 、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを遅らせる可能性があるとの見方が広がり、米ド ル売りが出た。 ウォン は約1カ月ぶり高値。オフショアファンドが米ドルの損失限定の売 りを出した。一時0.5%高の1米ドル=1096.6ウォンと、3月4日以来の高水準 を付けた。2月の経常黒字(季節調整済み)が107億7000万米ドルと過去最大額に 拡大したこともウォンの買い材料。 マレーシアリンギ は持ち高調整の買いで堅調に推移。 インドネシアルピアは、カストディアンの銀行からの需要を受けて上昇。外国人投資 家は2営業日にわたりインドネシア株を買い越した。国営銀行もルピアを買っており、為 替介入とみる向きもある。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.62 119.75 +0.11 Sing dlr 1.3623 1.3625 +0.01 Taiwan dlr 31.230 31.362 +0.42 Korean won 1096.90 1102.40 +0.50 Baht 32.45 32.53 +0.23 *Peso 44.58 44.58 +0.00 Rupiah 12990.00 13040.00 +0.38 *Rupee 62.50 62.50 +0.00 Ringgit 3.6780 3.6990 +0.57 Yuan 6.1975 6.1980 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.62 119.66 +0.03 Sing dlr 1.3623 1.3260 -2.66 Taiwan dlr 31.230 31.718 +1.56 Korean won 1096.90 1099.30 +0.22 Baht 32.45 32.90 +1.39 Peso 44.58 44.72 +0.31 Rupiah 12990.00 12380.00 -4.70 Rupee 62.50 63.03 +0.86 Ringgit 3.6780 3.4965 -4.93 Yuan 6.1975 6.2040 +0.10 *2―3日のフィリピン金融市場は休場。インドの債券・通貨市場は1―3日、休場 。