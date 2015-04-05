再送-6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 ２月景気動向指数 1530 経団連会長会見 1700 宮下財務副大臣会見 市場変更 ミサワ が東証１部に マザーズから 市場変更 エー・ディー・ワークス が東証２部に ジャスダックから ●決算 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス ●海外指標など ４月３日（金） ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Mar 12:30 米雇用統計（労働省） Mar ◇イベント 12:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & I deas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）であいさつ 事前原稿あり、Ｑ＆Ａなし 16:30 ブラード・セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）であいさつ 事前原稿なし、Ｑ＆Ａなし ◇休場 米国（株式市場が休場、債券は短縮取引）、英国、独、仏、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィ リピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾 ４月６日（月） ◇指標 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米経済について講演 21:30 キム世銀総裁が記者会見 ◇休場 英国、独、仏、豪〔イースターマンデー〕、中国、香港〔清明節〕、タイ、台湾