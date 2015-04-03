［３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 03 April, 2015 ●海外分● ◇イベント 12:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）であいさつ 16:30 ブラード・セントルイス地区連銀総裁がＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）であいさつ
◇休場 米国（株式市場が休場、債券は短縮取引）、英国、独、仏、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾
Monday, 06 April, 2015 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1330 東芝 水素事業戦略説明会
1530 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 決算と中計説明会 ●海外分● ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米経済について講演
◇休場 英国、独、仏、豪〔イースターマンデー〕、中国、香港〔清明節〕、タイ、台湾 Tuesday, 07 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日銀金融政策決定会合１日目 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1030 ５年利付国債（４月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果
1500 高島屋 決算 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 05:30 インド：中銀金利発表 12:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３年債入札
◇休場 香港 Wednesday, 08 April, 2015 All Day 日銀金融政策決定会合２日目 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(３月中：指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1500 ファミリーマート 決算
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for March 17-18 meeting)
◇決算予定 08 Apr AMC Q1 2015 Alcoa Inc Thursday, 09 April, 2015 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（４月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 ４月金融経済月報（日銀） 1500 ３月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 ファーストリテイリング ９━２月期決算 1500 イオン 決算
1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Apr
◇休場 フィリピン Friday, 10 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ３月貸出・預金動向（日銀） ●海外分● ◇イベント 12:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 16:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
Monday, 13 April, 2015 All Day 日銀支店長会議 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１６・１７日分） 0850 ３月マネーストック（日銀） 0850 ３月企業物価指数（日銀） 1500 ３月投信概況 ◇休場 タイ Tuesday, 14 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談
◇決算予定 14 Apr 11:00 Q1 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Apr BMO Q1 2015 Johnson & Johnson 14 Apr 12:00 Q1 2015 Wells Fargo & Co
◇休場 タイ、インド Wednesday, 15 April, 2015 1315 黒田日銀総裁あいさつ（信託大会） ●海外分● ◇イベント 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 23:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「Investing in People for Long-Term Prosperity」
ＥＣＢ理事会
◇決算予定 15 Apr 11:00 Q1 2015 Bank of America Corp 15 Apr AMC Q1 2015 SanDisk Corp
◇休場 タイ Thursday, 16 April, 2015
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省５年物ＴＩＰＳ債入札条件 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が英王立国際問題研究所主催の会合に出席
「The U.S. Economic Outlook and Implications for Monetary Policy」
◇決算予定 16 Apr 12:00 Q1 2015 Citigroup Inc 16 Apr 11:30 Q1 2015 Goldman Sachs Group Inc Friday, 17 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co Monday, 20 April, 2015 0850 ２月第３次産業活動指数（経済産業省） ◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines Tuesday, 21 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ◇決算予定 21 Apr 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc ◇休場 ブラジル Wednesday, 22 April, 2015 0850 ３月貿易統計（財務省） 1400 ２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）
◇決算予定 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc 22 Apr AMC Q1 2015 AT&T Inc Thursday, 23 April, 2015 ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債・２年物変動利付債（ＦＲＮ）入札条件 17:00 米財務省５年物ＴＩＰＳ債入札
◇決算予定 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp Friday, 24 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1200 中曽日銀副総裁講演（学士会館）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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