ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額減少　ユーロ売り越しは過去最高

［ニューヨーク ３日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が４月３ 日に発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（３月３１日までの週）による と、主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投 機筋のドルの買い越し額が前週から減少した。投機筋のドル買い越し額（ＣＦＴＣの発表 に基づいてロイターが計算）は、３月３１日までの週は４０３億７０００万ドルで、前週 の４３９億１０００万ドルから減少した。 一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の量的緩和プログラム開始の影響により、ユーロの売 り越しは２２万６５６０枚と過去最高に達した。前週の２２万０９６３枚から増加した。 ＣＦＴＣが発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は、以下のとおり。 円 31Mar2015 week Prior week Long 44,409 39,156 Short 68,333 85,061 Net -23,924 -45,905 ユーロ 31Mar2015 week Prior week Long 41,709 50,148 Short 268,269 271,111 Net -226,560 -220,963 ポンド 31Mar2015 week Prior week Long 35,143 35,938 Short 71,773 74,495 Net -36,630 -38,557 スイスフラン 31Mar2015 week Prior week Long 13,679 12,604 Short 12,973 16,559 Net 706 -3,955 カナダドル 31Mar2015 week Prior week Long 18,771 19,193 Short 48,389 51,849 Net -29,618 -32,656 豪ドル 31Mar2015 week Prior week Long 55,814 52,079 Short 80,170 80,447 Net -24,356 -28,368 メキシコペソ 31Mar2015 week Prior week Long 43,289 35,044 Short 73,578 76,144 Net -30,289 -41,100 ニュージーランドドル 31Mar2015 week Prior week Long 16,443 12,149 Short 12,412 13,015 Net 4,031 -866 ＊詳細は以下をご覧ください。 here