7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（８日まで） 0745 閣議・閣議後会見 0850 ３月末外貨準備（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ５年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●決算 高島屋 ●海外指標など ４月６日（月） ◇指標 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Mar 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Mar ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が米経済について講演 21:30 世銀のキム総裁が記者会見 ◇休場 英国、独、仏、豪〔イースターマンデー〕、中国、香港〔清明節〕、タイ、台湾 ４月７日（火） ◇指標 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Feb 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Mar 09:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Feb 19:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Feb ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 05:30 インド：中銀金利発表 12:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３年債入札 ◇決算予定 サムスン電子 第１・四半期業績予想 ◇休場 香港