［６日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをダブルクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q4 +2.6 5.0 改定値 Q4 +2.2 2.6 確定値 Q4 +2.2 2.2 ドイツ 速報値 Q4 0.7 0.1 改定値 Q4 0.7 0.7 英国 速報値 Q4 +0.5 0.7 改定値 Q4 +0.5 0.5 確定値 Q4 +0.6 +0.6 0.5 日本 一次速報 Q4 +0.6 -0.6 -0.5 二次速報 Q4 +0.4 0.6 ユーロ圏 速報値 Q4 0.3 0.2 改定値 Q4 0.3 0.3 ◇失業率 米国 Mar 5.5 5.5 ドイツ Mar 6.4 6.5 英国 Feb 5.7 日本 Feb 3.5 3.6 ユーロ圏 Feb 11.3 11.4 11.2 ◇卸売物価 米国 Mar -0.5 ドイツ Mar 0.5 英国 Mar 0.2 日本 Mar 0.0 ユーロ圏 Feb -0.9 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Mar 0.2 ドイツ Mar 0.5 英国 Mar 0.3 日本 Feb 2.2 2.4 ユーロ圏（速報値） Mar -0.1 -0.3 ユーロ圏（改定値） Mar -0.1 ◇経常収支 米国 Q4 -113.5 -98.9 -100.3 英国 Q4 -25.3 -27.7 -27.000 日本 Feb 61.4 ユーロ圏 Feb 29.4 ◇政策金利 英国 Apr 0.50 ユーロ圏 Apr 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。