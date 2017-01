アジア通貨動向（6日）＝堅調、予想より弱い米雇用統計で

[シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア通貨は、おおむね堅調。3月の 米雇用統計が予想よりも弱い数字となったことから、米利上げ再開時期がこれまで予想さ れていたよりも遅くなるとの観測が支援した。 サムスン・フューチャーズのリサーチ部門代表は「予想外の雇用統計を受け、ドルの 調整が進んだ。短期的にアジア通貨は一段と支援されるだろう」と指摘。「ただ、第2・ 四半期の米経済指標は改善する可能性があり、依然、年内の米利上げが見込まれている。 このことを踏まえると、アジア通貨が長期的に堅調になる可能性は低い」との見方を示し た。 マレーシアリンギは対ドル で1.4%上昇し、5週間ぶり高値となった。原 油先物価格の上昇を受け、原油輸出国である同国の経常・財政収支が改善するとの期待が 高まった。サウジアラビアはアジア向けの原油を値上げ。これを受け、原油先物も買いが 優勢となった。 韓国ウォン はドルに対して0.9%上昇し、1月28日以来の高値。オフ ショアファンド勢の買いが支援した。対円 では7年ぶり高値近辺で推移してい る。 ただ、ウォン高抑制に向けた当局介入に対する警戒感が高まっている。 インドネシアルピア は対ドルで0.6%上昇し、3月25日以来の高値をつ けた。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.02 118.93 -0.08 Sing dlr 1.3527 1.3505 -0.16 *Taiwan dlr 31.303 31.303 +0.00 Korean won 1083.80 1092.70 +0.82 Baht 32.50 32.50 +0.02 Peso 44.38 44.58 +0.46 Rupiah 12935.00 13000.00 +0.50 Rupee 62.16 62.50 +0.54 Ringgit 3.6265 3.6700 +1.20 *Yuan 6.1950 6.1950 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.02 119.66 +0.53 Sing dlr 1.3527 1.3260 -1.97 Taiwan dlr 31.303 31.718 +1.33 Korean won 1083.80 1099.30 +1.43 Baht 32.50 32.90 +1.25 Peso 44.38 44.72 +0.78 Rupiah 12935.00 12380.00 -4.29 Rupee 62.16 63.03 +1.40 Ringgit 3.6265 3.4965 -3.58 Yuan 6.1950 6.2040 +0.15 *中国と台湾の金融市場は休場。