UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格下落、雇用統計受けた前週末の上昇に利食い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*26.00=2.5570% 前営業日終盤 100*08.00=2.4880% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*29.00=1.8987% 前営業日終盤 101*13.50=1.8416% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 100*10.75=1.3051% 前営業日終盤 100*18.00=1.2582% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*00.00=0.5000% 前営業日終盤 100*01.00=0.4841% 6日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。前週3日は米雇用統計が予想よ り弱かったことで、国債価格は大きく上昇。市場関係者は、この日は薄商いのなか利食い 売りが出たとしている。 終盤の取引で10年債 は21/32安、利回りは1.909%で推移。 30年債 は価格が1ポイント以上下落、利回りは2.572%となっている 。 ウィリアムズ・キャピタル(ニューヨーク)のセールス・トレーディング部門責任者 、デビッド・コード氏は、「この日の売りはテクニカルなもので、前週3日の急上昇を受 け、利食いが発生した」としている。 労働省が3日発表した3月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が12万6000 人増と、市場予想の24万5000人増を大幅に下回り、2013年12月以来の小幅な 増加にとどまった。 これについてニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁はこの日、3月の雇用統計が 現時点での予想以上に雇用市場が減速していることを示唆していないかFRBは見極める 必要があると指摘。同総裁のハト派的な発言を受け、国債価格が一時上向く場面もあった 。 この日は原油価格が上昇。米東部時間終盤の取引で米原油先物 は5.74%上 昇の1バレル=51.96ドルで推移している。 ウィリアムズ・キャピタルのコード氏は、原油価格の下落がデフレ懸念発生の大きな 要因だったとし、この日に原油価格が大きく上昇したことでインフレ期待が若干押し上げ られたと指摘。一部アナリストの間では、こうしたことは米連邦準備理事会(FRB)が 年内に利上げに着手する軌道にまだ乗っていることを示すとの見方が出ている。 この日発表の米経済指標では、米供給管理協会(ISM)の3月の非製造業総合指数 (NMI)は56.5と、3カ月ぶりの低水準となった。ただ雇用指数は56.6と、前 年10月以来の高水準となった。 CRTによると、この日の商いは薄く、現物市場の売買高は10日移動平均の40% にとどまった。売買された国債のうち5年債が34%と、最も多かった。 Tボンド先物6月限 は2ポイント安の163─24/32。 Tノート先物6月限 は16/32安の129─13.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.25 (-0.25)