8日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） 日米防衛相会談（午前） 0850 2月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（３月中：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1300 参院予算委・集中審議「国民生活・エネルギー・政治理念」 1400 ３月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1530 黒田日銀総裁会見 ●決算 ファミリーマート ●海外指標など ４月７日（火） ◇指標 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Feb 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Mar 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Mar 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Mar 09:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Feb 19:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Feb ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Apr 05:30 インド：中銀金利発表 12:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３年債入札 ◇決算予定 サムスン電子 第１・四半期業績予想 ◇休場 香港 ４月８日（水） ◇指標 06:00 独鉱工業受注（経済技術省） Feb 06:45 仏貿易収支（税関） Feb 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Feb 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Mar ◇イベント 12:00 パウエルＦＲＢ理事が講演「金融政策の課題」 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for March 17-18 meeting) 日米防衛相会談 ◇決算予定 08 Apr AMC Q1 2015 Alcoa Inc
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