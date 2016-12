アジア通貨動向（7日）＝軟調、台湾ドルは4カ月ぶり高値

[シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨は総じて軟調。前週末の米 雇用統計を受けて売られていたドルが買い戻されていることが背景。 ウォン は5日ぶりに下落。前日、対円で2008年3月以来の高値となる 1円=9.0658ウォンをつけており、介入警戒感が強まっている。 9日の韓国中銀理事会も注目材料。政策金利の据え置きが予想されているが、ロイタ ー調査では、今後も景気の低迷が続けば、年内に利下げが実施されるとの見方が多い。 フィリピンペソ は、インフレ統計が予想を下回ったことを受けて売られて いる。3月のインフレ率は2.4%。市場予想は2.6%だった。 シンガポールドル も下落。シンガポール金融管理局が14日の政策決定で金 融緩和に踏み切るか不透明との声が出ている。 台湾ドル は約4カ月ぶりの高値。連休中に他のアジア通貨が買われていたこ とを受けて、値上がりしている。市場関係者によると、台湾中銀が、台湾ドル売り介入を 実施しているもよう。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.59 119.53 -0.05 Sing dlr 1.3558 1.3545 -0.10 Taiwan dlr 30.989 31.303 +1.01 Korean won 1088.90 1084.80 -0.38 Baht 32.50 32.50 +0.00 Peso 44.53 44.39 -0.30 Rupiah 12978.00 12957.00 -0.16 Rupee 62.32 62.18 -0.22 Ringgit 3.6310 3.6315 +0.01 Yuan 6.1923 6.1950 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.59 119.66 +0.05 Sing dlr 1.3558 1.3260 -2.20 Taiwan dlr 30.989 31.718 +2.35 Korean won 1088.90 1099.30 +0.96 Baht 32.50 32.90 +1.23 Peso 44.53 44.72 +0.44 Rupiah 12978.00 12380.00 -4.61 Rupee 62.32 63.03 +1.14 Ringgit 3.6310 3.4965 -3.70 Yuan 6.1923 6.2040 +0.19