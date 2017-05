米金融・債券市場＝長期債価格が上昇、週内の入札に焦点シフト

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時26分 99*18.00=2.5209% 前営業日終盤 98*26.00=2.5570% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 101*00.00=1.8882% 前営業日終盤 100*29.00=1.8987% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 100*07.75=1.3245% 前営業日終盤 100*10.75=1.3051% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時20分 99*30.75=0.5199% 前営業日終盤 100*00.00=0.5000% 7日の米金融・債券市場では、長期債価格が上昇。今週は目立った経済指標の発表が ないことから、値固めの展開となった。また、市場の焦点は、週内の国債入札にシフトし ている。 30年債価格は大幅高。アナリストは、インフレ圧力が引き続き抑制される中、短期 金利の上昇は差し迫っていないとの思惑を反映していると指摘した。 終盤の取引で、30年債 は1ポイント上昇し、利回りは2.517%。 指標10年債 は5/32高、利回りは1.883%。 5年債 は2/32安、利回りは1.321%。 アクション・エコノミクスのグローバル債券マネジング・ディレクター、キム・ルパ ート氏は「前週末3日の取引は、雇用統計を受け価格が急上昇するなど、やや行き過ぎと なった。相場はこうした状況からの調整段階にある」と述べた。 米ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁はこの日、インフレや雇用が正常水準に 戻るまで数年かかるとして、連邦準備理事会(FRB)は利上げを2016年後半まで遅 らせるべきだとの認識を示したが、債券相場は反応薄だった。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの米金利戦略主任ジョージ・ゴンカ ーブス氏は「債券相場は、FRBが向かっている方向や今後の決定が指標次第であるとい うことを快適に受け入れられる局面まできている」と述べた。 同日実施された3年債入札は、そこそこの需要を集めたものの、応札倍率は3.25 倍で、前月実施された入札の3.33倍から低下し、平均の3.30倍も下回った。 外国中銀など間接入札者の落札比率は49.4%と、平均の37.2%を上回り、良 好な水準を維持。ただ、前月の51.4%からは低下した。 8日には210億ドルの10年債、9日には130億ドルの30年債の入札が実施さ れる。 CRTによると、現物市場の売買高は10日移動平均の96%だった。 Tボンド先物6月限 は28/32高の164─20/32。 Tノート先物6月限 は2/32安の129─11.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -15.25 (-1.00)