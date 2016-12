〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 11日 ロイター] - *時間表記はGMT(グリニッジ標準時)、日本時間マイナス9時間 *関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 11~15 0:00 ID 自動二輪車販売(前年比) Apr % 0 -24.7 May 11May 1:30 AU NAB企業景況感指数 Apr 0 6.0 11~15 2:00 ID 自動車販売(前年比) Apr % 0 -12.1 May 11May 2:00 ID 小売売上高(前年比) Mar % 0 16.5 11May 4:01 MY 鉱工業生産(前年比) Mar % 4.5 10 5.2 11May 11:00 GB 中銀金融政策委員会(金利発表) May % 0.50 60 0.50 12May 7:00 TR 経常収支 Mar bln -4.300 17 -3.200 12May 7:30 SE CPI(前月比) Apr % 0.3 9 0.1 12May 8:30 GB 製造業生産(前年比) Mar % 1.0 20 1.1 12May 8:30 GB 鉱工業生産(前年比) Mar % 0.2 21 0.1 12May 8:30 GB 製造業生産(前月比) Mar % 0.3 24 0.4 12May 8:30 GB 鉱工業生産(前月比) Mar % 0.0 27 0.1 12May 12:00 IN 鉱工業生産(前年比) Mar % 2.8 22 5.0 12May 12:00 IN CPI(前年比) Apr % 4.90 23 5.17 12May 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.6 12May 13:00 US 中小企業楽観度指数 Apr 0 95.20 12May 13:00 MX 鉱工業生産(前月比) Mar % 0 0.20 12May 14:00 US JOLTS求人 Mar mln 5.085 6 5.133 12May 18:00 US 財政収支 Apr bln 146.5 10 -53.0 12May 23:00 KR 失業率 Apr % 0 3.7 13May 5:30 FR GDP速報値(前期比) Q1 % 0.4 27 0.10 13May 5:30 CN 鉱工業生産(前年比) Apr % 6.0 16 5.6 13May 5:30 CN 小売売上高(前年比) Apr % 10.5 15 10.2 13May 5:30 CN 固定資産投資(年初来、前年比) Apr % 13.5 14 13.5 13May 6:00 DE 卸売物価指数(前月比) Apr % 0 1.0 13May 6:00 DE 卸売物価指数(前年比) Apr % 0 -1.1 13May 6:00 DE GDP速報値(前期比) Q1 % 0.5 41 0.7 13May 6:00 DE GDP速報値(前年比) Q1 % 1.2 21 1.6 13May 6:00 DE EU基準CPI確定値(前月比) Apr % -0.1 16 -0.1 13May 6:00 DE CPI確報値(前月比) Apr % -0.1 16 -0.1 13May 6:00 DE EU基準CPI確定値(前年比) Apr % 0.3 24 0.3 13May 6:00 DE CPI確報値(前年比) Apr % 0.4 20 0.4 13May 6:45 FR EU基準CPI確定値(前年比) Apr % 0.1 14 0.0 13May 8:00 IS 中銀金利発表 N/A % 0 5.25 13May 8:30 GB 失業者(ILO)方式 Mar % 5.5 31 5.6 13May 9:00 EZ GDP速報値(前期比) Q1 % 0.5 41 0.3 13May 9:00 EZ GDP速報値(前年比) Q1 % 1.1 24 0.9 13May 9:00 EZ 鉱工業生産(前年比) Mar % 1.8 16 1.6 13May 9:00 EZ 鉱工業生産(前月比) Mar % 0.0 32 1.1 13May 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1697.2 13May 12:00 NZ 製造業PMI Apr 0 54.5 13May 12:30 US 輸出物価 Apr % 0.1 10 0.1 13May 12:30 US 輸入物価 Apr % 0.3 35 -0.3 13May 12:30 US 小売売上高(前月比、除自動車) Apr % 0.5 55 0.4 13May 12:30 US 小売売上高(前月比) Apr % 0.2 63 0.9 13May 14:00 US 企業在庫 Mar % 0.2 38 0.3 14May 4:00 MY GDP(前年比) Q1 % 0 5.8 14May 6:30 IN WPI (前年比) Apr % -2.30 18 -2.33 14May 8:00 PH 中銀金利発表 N/A % 0 4.00 14May 12:00 BR 小売売上高(前月比) Mar % -0.30 8 -0.10 14May 12:00 PL CPI(前年比) Apr % -1.20 14 -1.50 14May 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 265 14May 12:30 US PPI(最終需要、前月比) Apr % 0.2 49 0.2 14May 12:30 US PPI(最終需要、前年比) Apr % -0.8 25 -0.8 14May 12:30 US PPIコア(最終需要、前月比) Apr % 0.1 47 0.2 14May 12:30 US PPIコア(最終需要、前年比) Apr % 1.1 23 0.9 14May 12:30 CA 新築住宅価格(前月比) Mar % 0.1 7 0.2 14May 22:00 CL 中銀金利発表 May % 3.00 6 3.00 15May : KR 中銀金利発表 May % 0 1.75 15May 2:00 ID 経常収支(対GDP比) Q1 % 0 -2.81 15May 12:00 PL 経常収支 Mar mln 1052.00 13 116.00 15May 12:30 US ニューヨーク州製造業業況指数 May 4.50 40 -1.19 15May 13:15 US 鉱工業生産(前月比) Apr % 0.1 57 -0.6 15May 13:15 US 設備稼働率 Apr % 78.4 48 78.4 15May 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数(速報) May 96.0 53 95.9 15May 20:00 US 海外投資家の米財務省証券投資額 Mar bln $ 0 -6.3 15May 20:00 US 対米証券投資ネット Mar bln $ 0 4.1 16~19 : CN FDI(年初来、前年比) Apr % 0 11.30 May US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO =ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH =フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 5月11日(月) ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) May ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) 5月12日(火) ◇イベント 16:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:00 米財務省3年債入札 EU財務相理事会(ブリュッセル) OECD景気先行指数 5月13日(水) ◇イベント 09:30 英中銀インフレ報告 17:00 米財務省10年債入札 ギリシャ3カ月物短期国債入札 ◇決算予定 13 May AMC Q3 2015 Cisco Systems Inc 13 May BMO Q1 2015 Macy's Inc 5月14日(木) ◇イベント 08:00 フィリピン:中銀金利発表 15:00 米財務省10年物TIPS入札条件 17:00 米財務省30年債入札 インド首相、中国訪問 ◇決算予定 14 May AMC Q2 2015 Applied Materials Inc AMAT.O 14 May AMC Q1 2015 Nordstrom JWN 14 May BMO Q1 2015 Kohl's Corp KSS 14 May AMC Q4 2015 Symantec Corp ◇休場 インドネシア 5月15日(金) ◇イベント 韓国:中銀金利発表 May *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。