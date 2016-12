アジア通貨動向（11日）＝大半が下落、中国の追加利下げ受け

[シンガポール 11日 ロイター] - 週明け11日のアジア新興国通貨は大半が 下落。中国の追加利下げを受けて、世界的な景気減速に対応するためアジア地域で金融緩 和が進むとの見方が強まった。 ギリシャ問題をめぐる欧州の協議を控えてユーロが下落するなか、ドルが幅広い通貨 に対して引き続き上昇していることもアジア通貨の重しとなっている。 シンガポールドル は下落。マクロファンドやインターバンク筋の売りを受け 、チャート上の支持線となる1米ドル=1.3343シンガポールドルを上抜けた。アナ リストによると、5月5日の安値1.3381シンガポールドルまで軟化する可能性もあ る。 韓国ウォン がオフショアファンド勢の売りを受けて下落。ただ、輸出業者 の決済需要によるウォン買いも入っている。 マレーシアリンギ も軟化。レバレッジファンドやインターバンク筋が売りを 出している。3月のマレーシア鉱工業生産指数が前年比6.9%上昇と市場予想を上回っ たことを受け、一時プラス圏に浮上する場面もあった。 タイバーツ は一時、2009年10月以来の安値となる1ドル=33.58 バーツを付けた。 半面、インドルピー は上昇。インド株高が背景。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.92 119.85 -0.06 Sing dlr 1.3345 1.3285 -0.45 Taiwan dlr 30.706 30.765 +0.19 Korean won 1091.51 1088.30 -0.29 Baht 33.55 33.47 -0.22 Peso 44.62 44.62 +0.00 Rupiah 13120.00 13125.00 +0.04 Rupee 63.78 63.94 +0.25 Ringgit 3.6020 3.5965 -0.15 Yuan 6.2087 6.2094 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.92 119.66 -0.22 Sing dlr 1.3345 1.3260 -0.64 Taiwan dlr 30.706 31.718 +3.30 Korean won 1091.51 1099.30 +0.71 Baht 33.55 32.90 -1.92 Peso 44.62 44.72 +0.24 Rupiah 13120.00 12380.00 -5.64 Rupee 63.78 63.03 -1.17 Ringgit 3.6020 3.4965 -2.93 Yuan 6.2087 6.2040 -0.08