13日の国内・海外経済指標と行事予定

(１３日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ４月貸出・預金動向（日銀） 0850 ３月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース) 1145 佐藤日銀審議委員講演（FIAジャパン金融市場会議） 1300 黒田日銀総裁が参院デフレ脱却・財政再建調査会に出席 1400 ４月景気ウオッチャー調査 ●決算 三菱ケミ、ＪＤＩ、コニカミノルタ、ＳＭＦＧ、日産自 ●海外指標など ５月１３日（水） ◇指標 13May 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Apr 13May 05:30 仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q1 13May 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Apr 13May 06:00 独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q1 13May 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Apr 13May 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Apr 13May 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Mar 13May 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） Q1 13May 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Mar 13May 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13May 12:30 米輸出入物価（労働省） Apr 13May 12:30 米小売売上高（商務省） Apr 13May 14:00 米企業在庫（商務省） Mar ◇イベント 09:30 英中銀インフレ報告 17:00 米財務省１０年債入札 ギリシャ３カ月物短期国債入札 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）石油市場月報 オバマ米大統領、湾岸協力会議（ＧＣＣ）６カ国首脳と会談（ワシントン・キャンプデービッド、１４日ま で） ◇決算予定 13 May AMC Q3 2015 Cisco Systems Inc 13 May BMO Q1 2015 Macy's Inc 13 May BMO Q4 2015 Ralph Lauren Corp