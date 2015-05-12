UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本、350万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行 ７─１０年カナダ国債ラダー・ファンド ─メープル７─ （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：大和証券 大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド（ＳＭＡ専用） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行