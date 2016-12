アジア通貨動向（12日）＝軟調、ギリシャ問題でリスク回避強まる

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。ギリシャの債務問題に関する懸念が引き続きリスク許容度の低下につなが っているほか、米国債の利回り上昇でアジア地域の利回りとの差が縮まっている。 マレーシアリンギ の売りが目立っており、主要輸出品である原油の価格下落 が同国の経常・財政赤字拡大に拍車をかけるとの懸念が出ている。 タイバーツ も大幅下落し、約6年ぶりの安値圏。海外投資家が継続してタイ 国債の売りを出している。 ウォン はほぼ1カ月ぶり安値。崔ギョン煥(チェ・ギョンファン)企画財 政相は11日、新たな輸出支援策を6月に発表する準備を進めていると明らかにし、輸出 業者がこれを歓迎するウォン売りを出した。 インドネシアルピア も約2カ月ぶり安値。 *0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.24 120.07 -0.14 Sing dlr 1.3388 1.3372 -0.12 Taiwan dlr 30.726 30.780 +0.18 Korean won 1095.60 1091.30 -0.39 Baht 33.78 33.69 -0.27 Peso 44.83 44.65 -0.40 Rupiah 13195.00 13150.00 -0.34 Rupee 64.18 63.85 -0.51 Ringgit 3.6230 3.6015 -0.59 Yuan 6.2095 6.2096 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.24 119.66 -0.49 Sing dlr 1.3388 1.3260 -0.96 Taiwan dlr 30.726 31.718 +3.23 Korean won 1095.60 1099.30 +0.34 Baht 33.78 32.90 -2.61 Peso 44.83 44.72 -0.25 Rupiah 13195.00 12380.00 -6.18 Rupee 64.18 63.03 -1.79 Ringgit 3.6230 3.4965 -3.49 Yuan 6.2095 6.2040 -0.09