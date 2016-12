14日の国内・海外経済指標と行事予定

(14日現在) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 臨時閣議 0850 4月マネーストック(日銀) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 30年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 30年利付国債の入札結果 1500 4月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 自民党東日本大震災復興加速化本部総会 - 復興加速化に向けた第5次提言について ●決算 第一三共、シャープ、国際石油帝石、日立 ●海外指標など 5月13日(水) ◇指標 13May 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Apr 13May 05:30 仏GDP速報値(INSEE) Q1 13May 06:00 独卸売物価指数(連邦統計庁) Apr 13May 06:00 独GDP速報値(連邦統計庁) Q1 13May 06:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Apr 13May 06:45 仏消費者物価指数(INSEE) Apr 13May 08:30 ILO方式英失業率(国立統計局) Mar 13May 09:00 ユーロ圏GDP速報値(統計局) Q1 13May 09:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Mar 13May 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 13May 12:30 米輸出入物価(労働省) Apr 13May 12:30 米小売売上高(商務省) Apr 13May 14:00 米企業在庫(商務省) Mar 10~15May 中国マネーサプライM2(中国人民銀行) Apr 10~15May 中国人民元建て新規融資(中国人民銀行) Apr ◇イベント 09:30 英中銀インフレ報告 17:00 米財務省10年債入札 ギリシャ3カ月物短期国債入札 国際エネルギー機関(IEA)石油市場月報 オバマ米大統領、湾岸協力会議(GCC)6カ国首脳と会談(キャンプデービッド、14日まで) ◇決算予定 13 May AMC Q3 2015 Cisco Systems Inc 13 May BMO Q1 2015 Macy's Inc 13 May BMO Q4 2015 Ralph Lauren Corp 5月14日(木) ◇指標 14May 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14May 12:30 米卸売物価指数(労働省) Apr ◇イベント 08:00 フィリピン:中銀金利発表 15:00 米財務省10年物TIPS入札条件 17:00 米財務省30年債入札 ドラギECB総裁がIMFの会合で講演 インド首相、中国・モンゴル・韓国歴訪(19日まで) ◇決算予定 14 May AMC Q2 2015 Applied Materials Inc AMAT.O 14 May AMC Q1 2015 Nordstrom JWN 14 May BMO Q1 2015 Kohl's Corp KSS 14 May AMC Q4 2015 Symantec Corp ◇休場 インドネシア