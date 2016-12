アジア通貨動向（13日）＝大半が上昇、韓国ウォンは下落

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア新興国通貨は、大半が上昇 。米ドルは小売売上高の発表を控え下落している。 マレーシアリンギ は堅調。原油価格の上昇が支援材料となっている。原油安 による財政収支や貿易収支の悪化が懸念されていたが、その懸念が和らいだ。 台湾ドル は株式市場への資金流入を背景に上昇。タイバーツ はショ ートカバーで上昇している。 一方、韓国ウォン は下落し、約1カ月ぶり安値をつけた。オフショアのフ ァンド勢の売りが強まった。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は下落。きょう発表される4月の米小売売 上高が失望を誘う内容となるとの見方が広がっている。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.88 119.87 -0.01 Sing dlr 1.3339 1.3354 +0.11 Taiwan dlr 30.670 30.810 +0.46 Korean won 1098.50 1095.80 -0.25 Baht 33.70 33.82 +0.36 Peso 44.78 44.79 +0.03 Rupiah 13175.00 13197.00 +0.17 Rupee 64.19 64.17 -0.03 Ringgit 3.6040 3.6175 +0.37 Yuan 6.2058 6.2092 +0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.88 119.66 -0.19 Sing dlr 1.3339 1.3260 -0.59 Taiwan dlr 30.670 31.718 +3.42 Korean won 1098.50 1099.30 +0.07 Baht 33.70 32.90 -2.37 Peso 44.78 44.72 -0.12 Rupiah 13175.00 12380.00 -6.03 Rupee 64.19 63.03 -1.81 Ringgit 3.6040 3.4965 -2.98 Yuan 6.2058 6.2040 -0.03