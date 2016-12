UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、10年債入札には旺盛な需要

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 88*21.00=3.0852% 前営業日終盤 90*00.50=3.0102% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 97*14.00=2.2945% 前営業日終盤 97*27.00=2.2471% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時05分 99*02.00=1.5721% 前営業日終盤 99*03.75=1.5604% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 99*27.00=0.5802% 前営業日終盤 99*26.00=0.5961% 13日の米金融・債券市場では、値動きの激しい展開となる中、国債利回りが上昇。 ただ、午後に実施された総額240億ドルの10年債入札は旺盛な需要を集め、利回りが 高水準となっていることを背景に、債券市場に買いが一部戻りつつある兆候を示した。 10年債入札では、応札倍率が昨年12月以来の高水準となる2.72倍となった。 最高落札利回りは2.237%で、市場予想を下回った。 クレディ・アグリコルの米債取引主任ダン・マルホーランド氏は「とりわけ海外勢か らの強い引き合いがあった。債券相場が足元底を打った可能性があるとの安心感が一部で 広がると考える」と述べた。 入札直後、流通市場では利回りが一時低下。その後は、社債の発行が重しとなったほ か、14日実施される総額160億ドルの30年債入札を控え、利回りは上昇に転じた。 朝方発表された4月の米小売売上高が市場の増加予想に反し、前月比横ばいとなり、 米連邦準備理事会(FRB)が利上げを急がないとの見方を支える内容となったものの、 債券利回りの上昇を反転させるには至らなかった。 プルデンシャル・フィクストインカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティッ プ氏は「指標は基調的には、FRBが行動の速度を緩めたいと感じるほどの内容ではない ようにみられる」と指摘する。 終盤の取引で30年債 利回りは3.07%。2週間前には2.60%と なっていた。5年債 と30年債の利回り格差も2週間前の130ベーシス ポイント(bp)から150bpに拡大した。 アナリストの間からは、流通市場で30年債利回りが上昇していることは、14日に 実施される30年債入札への追い風となる可能性があるとの声が聞かれた。 Tボンド先物6月限 は1─01/32安の152─18/32。 Tノート先物6月限 は2/32安の126─31.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (-1.25)