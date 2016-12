15日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議・閣議後会見 0850 4月企業物価指数(日銀) 0900 衆院財務金融委員会 1240 黒田日銀総裁が都内で講演(読売国際経済懇話会) 1300 衆院本会議 1400 4月消費者態度指数 1400 TPP協定交渉に関する説明会(政府対策本部) 市場変更 大阪工機 が東証2部に ジャスダックから 市場変更 オンリー が東証2部に ジャスダックから ●決算 武田薬、NTT、マツキヨ、MUFG、みずほFG ●海外指標など 5月14日(木) ◇指標 14May 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14May 12:30 米卸売物価指数(労働省) Apr ◇イベント 08:00 フィリピン:中銀金利発表 15:00 米財務省10年物TIPS入札条件 17:00 米財務省30年債入札 ドラギECB総裁がIMFの会合で講演 インド首相、中国・モンゴル・韓国歴訪(19日まで) ◇決算予定 14 May AMC Q2 2015 Applied Materials Inc AMAT.O 14 May AMC Q1 2015 Nordstrom JWN 14 May BMO Q1 2015 Kohl's Corp KSS 14 May AMC Q4 2015 Symantec Corp ◇休場 インドネシア 5月15日(金) ◇指標 15May 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) May 15May 13:15 米鉱工業生産(FRB) Apr 15May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May 15May 20:00 対米証券投資(財務省) Mar ◇イベント 韓国:中銀金利発表 May