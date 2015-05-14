再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

(臨時閣議の時間などを追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ４月マネーストック（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1500 4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 自民党東日本大震災復興加速化本部総会 - 復興加速化に向けた第５次提言について 1640 臨時閣議 1800 安倍首相会見 ●決算 第一三共、シャープ、国際石油帝石、日立 ●海外指標など ５月１４日（木） ◇指標 14May 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14May 12:30 米卸売物価指数（労働省） Apr ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 15:00 米財務省１０年物ＴＩＰＳ入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 ドラギＥＣＢ総裁がＩＭＦの会合で講演 インド首相、中国・モンゴル・韓国歴訪（１９日まで） ◇決算予定 14 May AMC Q2 2015 Applied Materials Inc AMAT.O 14 May AMC Q1 2015 Nordstrom JWN 14 May BMO Q1 2015 Kohl's Corp KSS 14 May AMC Q4 2015 Symantec Corp ◇休場 インドネシア