アジア通貨動向（14日）＝大半が上昇、軟調な米経済指標受け

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア新興国通貨は大半が上昇。 4月の米小売売上高が市場予想を下回ったことを受け年内の米利上げに懐疑的な見方が強 まり、相対的に高利回りのアジア通貨が選好された。 韓国ウォン が上昇。オフショアファンドの買いに加え、輸出業者の決済需 要も旺盛だった。ただ、当局によるウォン高是正介入への警戒も強まっている。 マレーシアリンギ とタイバーツ にはともにショートカバーが入った 。 リンギは一時0.8%高の1ドル=3.5680リンギと、5月7日以来の高値を付 けた。輸出業者の買いも入ったバーツは1ドル=34.00バーツに支持線があるとみら れている。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.18 119.16 -0.02 Sing dlr 1.3223 1.3248 +0.19 Taiwan dlr 30.568 30.780 +0.69 Korean won 1092.29 1099.70 +0.68 Baht 33.39 33.58 +0.57 Peso 44.57 44.73 +0.36 *Rupiah 13135.00 13135.00 +0.00 Rupee 63.88 64.10 +0.34 Ringgit 3.5755 3.5965 +0.59 Yuan 6.2017 6.2044 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.18 119.66 +0.40 Sing dlr 1.3223 1.3260 +0.28 Taiwan dlr 30.568 31.718 +3.76 Korean won 1092.29 1099.30 +0.64 Baht 33.39 32.90 -1.47 Peso 44.57 44.72 +0.35 Rupiah 13135.00 12380.00 -5.75 Rupee 63.88 63.03 -1.33 Ringgit 3.5755 3.4965 -2.21 Yuan 6.2017 6.2040 +0.04 *インドネシア金融市場は祝日のため休場。